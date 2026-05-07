Alle 19:15 del 7 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo variabile al Nord, con mattinate caratterizzate da nubi sparse e qualche interruzione di sole. Le temperature si mantengono nella norma stagionale e non si segnalano eventi climatici estremi. La giornata procede senza particolari variazioni rispetto alle previsioni di inizio giornata, offrendo un quadro di stabilità meteorologica nella regione.

meteo la buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o irregolare e perdi con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-05-2026 ore 19:15

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Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabileLa tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia. meteo.it

#Repost Roma Capitale *Allerta meteo dalla tarda serata del 5 maggio 2026 e per le successive 24-36 ore* *Si prevedono su Lazio*: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli - facebook.com facebook