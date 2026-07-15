Meteo Roma del 15-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le previsioni meteorologiche indicano una giornata stabile nel nord del paese, con condizioni di tempo generalmente soleggiato al mattino. Sono previste nubi sparse e alcune schiarite isolate, senza precipitazioni significative. La temperatura e le condizioni del cielo sono previste per rimanere relativamente miti e tranquille durante le prime ore della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con nubi sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio-sera generale aumento dell'instabilità conformazione di acquazzoni e temporali in movimento da Ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e schiarite ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

meteo roma del 15 07 2026 ore 06 15
© Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-07-2026 ore 06:15
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Violento tornado su Roma, 3 Giugno 2026. I danni

Video Violento tornado su Roma, 3 Giugno 2026. I danni

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse.

Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

Temi più discussi: Previsioni meteo Roma e Lazio: tra giovedì e venerdì picco del caldo fino a 38 gradi, poi calo termico; Caldo a Roma, temperatura da bollino rosso. Scatta l'allerta; Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioni; Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto.

meteo roma del meteo roma del 15Meteo 15 luglio: caldo estremo al Centro-Sud. Forti temporali al NordLe previsioni meteo per oggi, 15 luglio, vedono un caldo molto intenso ovunque, in particolare sulle Isole e al Centro-Sud. Temporali al Nord. Previsione14 Luglio 2026 Meteo: caldo estremo fino al wee ... meteo.it

meteo roma del meteo roma del 15Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenzaL'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord Tendenza12 Luglio 2026 Meteo, ondata di caldo a oltran ... meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web