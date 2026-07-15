Le previsioni meteorologiche indicano una giornata stabile nel nord del paese, con condizioni di tempo generalmente soleggiato al mattino. Sono previste nubi sparse e alcune schiarite isolate, senza precipitazioni significative. La temperatura e le condizioni del cielo sono previste per rimanere relativamente miti e tranquille durante le prime ore della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con nubi sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio-sera generale aumento dell'instabilità conformazione di acquazzoni e temporali in movimento da Ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e schiarite ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-07-2026 ore 06:15

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