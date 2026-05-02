Ribaltone totale Meteo impazzito vento caldo e nubifragi sull’Italia | dove e quando

L’Italia sta vivendo un cambiamento meteorologico improvviso, con condizioni che differiscono notevolmente da quelle tipiche di inizio maggio. Dopo giorni di temperature insolitamente basse, simili a quelle di febbraio, si registrano now wind caldi e nubifragi in diverse regioni. L’andamento del tempo si sta modificando rapidamente e nel breve termine sono previste piogge intense e venti forti in alcune zone del paese.

Meteo, l’inizio di maggio in Italia si sta rivelando tutt’altro che primaverile. Dopo giorni caratterizzati da temperature insolitamente basse, con valori più tipici di febbraio che di maggio, il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente nel giro di poche ore. Le minime registrate negli ultimi giorni hanno sorpreso molte città del Centro-Sud, con valori prossimi ai +2°C e una sensazione di freddo accentuata dal vento costante. Una situazione anomala, causata da un’irruzione di aria fredda proveniente dall’Europa orientale, che ha riportato un clima quasi invernale su gran parte della penisola. Domenica di tregua prima del cambio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ribaltone totale”. Meteo impazzito, vento caldo e nubifragi sull’Italia: dove e quando Allerta maltempo sull'Italia. Venti di burrasca e mareggiate al sud Notizie correlate Leggi anche: Meteo, torna il freddo in Italia: attesi nubifragi e grandinate. Ecco dove e quando Meteo instabile sull’Italia: piogge, vento e poi il ribaltone di San ValentinoL’anticiclone continuerà a restare lontano dall’Italia anche nei prossimi giorni**, lasciando il Paese esposto a una lunga serie di perturbazioni... Una raccolta di contenuti Ultime ore di sole poi ribaltone meteo totale per il NordBuone notizie per questo ponte del Primo Maggio. Anche se sta per finire, le condizioni meteo sono rimaste decisamente stabili. Il clima si è fatto ... meteogiornale.it Meteo: Ribaltone totale nel Weekend, cosa dobbiamo aspettarci Sabato e DomenicaLe condizioni del tempo stanno per cambiare; dal weekend è previsto un ribaltone totale! Dal caldo africano da record passeremo infatti ad una veloce fase di maltempo con un insidioso fronte ... ilmeteo.it