Nei prossimi giorni, l’Italia si troverà divisa tra condizioni meteorologiche opposte: al Nord si registreranno un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità, mentre al Sud si prevede un clima più caldo e soleggiato. La situazione si manifesta con un netto contrasto tra le diverse regioni, creando un quadro meteorologico caratterizzato da variazioni significative nelle temperature e nelle condizioni atmosferiche.

Roma - Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa tra aria fredda e instabilità al Centro Nord e condizioni più calde e soleggiate al Sud L’Italia si avvia verso una fase di forte contrasto climatico, con un evidente divario tra le diverse aree della Penisola. Nei prossimi giorni si assisterà a un netto calo delle temperature, in alcuni casi fino a 6-8 gradi, soprattutto su Centro e Nord, mentre il Sud beneficerà di condizioni più stabili e di un sensibile aumento termico. La causa di questa situazione è legata all’ingresso di correnti fresche e instabili, che interesseranno prevalentemente le regioni settentrionali e centrali, favorendo piogge diffuse e mantenendo i valori termici su livelli contenuti, talvolta anche inferiori alla media stagionale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Italia spaccata dal meteo: crollo delle temperature al Nord, caldo al Sud

URAGANO sull'Italia Allerta Meteo e Scuole Chiuse! #perte #terranostra #news

Notizie correlate

Meteo Italia: piogge al Nord-Est e caldo intenso al Centro-SudLe analisi meteorologiche prodotte dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica delineano un quadro climatico variegato per...

Meteo, ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature. Instabilità al SudNeve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord , accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature .

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Previsioni ponte 1 maggio, pioggia al Nord e caldo record al Sud; Ribaltone d’inizio maggio: piogge e temperature in calo al Nord, caldo quasi estivo al Sud; Previsioni traffico-meteo ponte Primo Maggio 2026; Caldo estivo e temporali: l’Italia spaccata si prepara a una svolta improvvisa.

Meteo, addio primavera, torna il maltempo: piogge violente e temperature giù anche di 10 gradiLa settimana inizia con un cambio netto dello scenario meteo. Dopo la parentesi stabile e quasi estiva di domenica, da oggi – lunedì 4 ... msn.com

Previsioni ponte 1 maggio, Italia spaccata in due: pioggia al Nord e caldo record al SudLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni ponte 1 maggio, Italia spaccata in due: pioggia al Nord e caldo record al Sud ... tg24.sky.it

Fiorella Zabatta. Ludovico Einaudi · Einaudi: Experience. Oggi i numeri pesano più della retorica. I recenti dati Istat descrivono un’Italia profondamente spaccata. Dal 1977 al 2025 l'occupazione al Sud è cresciuta solo dell'1%, contro il 13% del Centro-Nord. P - facebook.com facebook

Ancora una volta la destra italiana ha fatto una figuraccia: Fratelli d’Italia ha votato contro, la Lega si è astenuta, Forza Italia si è spaccata. Ma con che coraggio x.com