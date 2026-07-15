Meteo cosa accadrà tra poche ore | Arrivano le palle da baseball

Un’allerta meteo di livello massimo è stata emessa per questa sera sulla Pianura Padana, coinvolgendo Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per la prima volta quest’anno, il servizio europeo Estofex ha emesso un bollettino di Allerta 3, segnalando condizioni di forte pericolo. Tra le previsioni, si parla di possibili raffiche di vento molto intense e addirittura di “palle da baseball” che potrebbero cadere dal cielo.

Un’allerta meteo di livello elevato è stata lanciata per la serata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, sulla Pianura Padana. Per la prima volta quest’anno, il servizio europeo Estofex ha emesso un bollettino di Allerta 3 (la massima), riguardante soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna (in particolare il ferrarese) e Veneto. Secondo le previsioni, è atteso un temporale estremo con possibili grandine di grosse dimensioni (tra 5 e 8 cm, paragonabile a palle da baseball), raffiche di vento di intensità uraganica (oltre 130 kmh) e forti piogge. Il rischio maggiore riguarda la formazione di supercelle e di un vasto MCS (sistema convettivo di mesoscala), che potrebbe attraversare la Pianura da ovest verso est tra tardo pomeriggio e notte, con attività elettrica intensa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

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