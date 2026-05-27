In poche ore, il cielo si è riempito di nuvole gonfie e il vento è cambiato, annunciando un temporale imminente. Dopo giorni di caldo stabile e aria ferma, si sono verificati improvvisi mutamenti meteorologici. Le zone più a rischio sono quelle dove si sono registrate grandinate improvvise, accompagnate da un calo repentino delle temperature. La situazione ha portato a condizioni di maltempo in diverse aree del paese, con cambiamenti repentinamente evidenti rispetto alle giornate precedenti.

Per giorni ci siamo abituati a un cielo quasi immobile, caldo addosso e aria ferma. Poi, all’improvviso, quell’equilibrio inizia a scricchiolare: nuvole che si gonfiano nel pomeriggio, vento che cambia e quell’odore nell’aria che fa pensare a un temporale vicino. E quando arriva, può farlo in modo brutale. È il classico passaggio che spiazza: da una parte l’afa che non molla, dall’altra l’instabilità che si accende in poche ore. Il risultato, spiegano gli esperti, sono rovesci e temporali capaci di diventare intensi, con grandine, raffiche improvvise e tanta attività elettrica. Una combinazione che può trasformare un pomeriggio normale in un piccolo choc. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Meteo, cambia tutto in poche ore: l’Italia tra caldo soffocante e grandine improvvisa. Le zone più a rischio

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Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

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