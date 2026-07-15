Meteo Campania sole e afa fino a venerdì | ondata di calore con picchi fino a 40 gradi

Fino a venerdì, il sole e l’afa continueranno in Campania a causa di un anticiclone africano. Tra giovedì e sabato si registreranno i picchi di calore, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C nel Beneventano. Il cielo rimarrà sereno e stabile, senza precipitazioni. Le temperature massime saranno elevate, in particolare nelle zone interne e pianeggianti della regione. La situazione si manterrà invariata fino alla fine della settimana.

Meteo Campania: l’anticiclone africano si rafforza sulla regione garantendo tempo stabile e assolato. Tra giovedì e sabato atteso il picco del caldo, con il Beneventano verso i 38-40°C. Meteo Campania Sole, caldo intenso e afa in aumento sulla Campania. Oggi, mercoledì 15 luglio, la regione sarà ancora protetta da un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone africano continuerà a rinforzarsi nei prossimi giorni, aprendo una fase di caldo marcato e duraturo. Il picco dell’ondata di calore è atteso tra giovedì e sabato, soprattutto nelle aree interne. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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