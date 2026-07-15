Nella Bergamasca si sono raggiunte temperature fino a 45°C, con un’allerta per possibili temporali violenti nelle aree urbane. Le previsioni indicano condizioni di caldo estremo, che si sono intensificate e rese più frequenti rispetto agli ultimi decenni. Un’analisi di 77 anni mostra un aumento delle ondate di calore e delle temperature elevate. Le autorità hanno emesso avvisi per i rischi legati alle alte temperature e ai temporali previsti nelle prossime ore.

LE PREVISIONI. L’analisi di 3bmeteo sugli ultimi 77 anni mostra un aumento delle condizioni associate al caldo estremo: oggi le ondate di calore sono più frequenti e intense rispetto alla metà del Novecento. Emanata allerta arancione per vento e forti temporali sulla città di Bergamo dalle 14 a mezzanotte di mercoledì 15 luglio. L’Italia si prepara a vivere i giorni più roventi di questa nuova ondata di calore. L’anticiclone africano raggiungerà il suo apice nei prossimi giorni, portando temperature estreme soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com, in Sardegna e Sicilia sono attesi picchi fino a 43-45°C nelle aree interne, mentre al Sud peninsulare si potranno raggiungere 38-40°C e al Centro valori tra 36 e 39°C. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Meteo, anche nella Bergamasca picchi fino a 45°C. Allerta per forti temporali in città

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Verona sotto la forte pioggia: allerta meteo e temporali oggi

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