Allerta meteo | vento fino a 88 km h e rischio temporali forti anche nel Parmense

Giovedì 14 maggio, l’Emilia-Romagna è interessata da un’allerta meteo riguardante vento fino a 88 kmh e temporali intensi. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da forte instabilità atmosferica, con il rischio di criticità idrogeologiche che potrebbero coinvolgere anche il territorio parmense. Le autorità hanno emesso avvisi di attenzione per le zone interessate, invitando alla prudenza.

Nuova allerta meteo sull’Emilia-Romagna per la giornata di giovedì 14 maggio. Le previsioni indicano condizioni di marcata instabilità atmosferica con vento forte, temporali intensi e possibili criticità idrogeologiche anche sul territorio parmense.Secondo il bollettino, sono attesi venti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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