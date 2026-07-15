Giovedì 16 luglio a Milano e in Lombardia si sono verificati temporali nelle prime ore, seguiti da schiarite. La pressione atmosferica è leggermente scesa. La temperatura massima ha raggiunto i 35°C, mentre poco prima dell’alba si sono registrati 23°C.

La pressione diminuisce un po'. Giovedì, a Milano primissime ore con ultimi rovesci, poi ci sarà bel tempo. La temperatura più alta toccherà i 35°C, poco prima dell'alba ci saranno 23°C. Sul resto della Lombardia, prime ore del giorno con temporali isolati sulla bassa pianura, poi nel pomeriggio solo sulle Alpi, sarà soleggiato e caldo in pianura. Venerdì, a Milano, primissime ore con possibile temporale, poi sole prevalente. Sole sul resto della regione salvo isolati temporali nelle prime ore. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Meteo a Milano e in Lombardia giovedì 16 luglio: temporali e poi di nuovo sole. Si toccano i 35 gradi

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 01 luglio 2026

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