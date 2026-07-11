A Milano, nella giornata del 12 luglio, si sono registrate temperature massime di circa 34°C, con il cielo sereno e il sole che ha dominato tutto il giorno. L'atmosfera si è mantenuta stabile grazie all'anticiclone presente sulla regione, portando condizioni di caldo intenso. In molte zone della Lombardia, i termometri hanno toccato i 35°C, con un clima asciutto e senza precipitazioni.

Atmosfera stabile e calda con l'anticiclone. Domenica, a Milano avremo una giornata soleggiata con una temperatura massima di circa 34°C all'ombra. Poco prima dell'alba si registreranno 23°C. Anche sul resto della Lombardia il bel tempo sarà prevalente. Si toccheranno punte di 35°C di giorno. Nessuna novità per lunedì, infatti sia a Milano sia sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente, il cielo poco nuvoloso e la temperature raggiungeranno ancora una volta i 35°C in pianura. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Meteo del 12 luglio a Milano e in Lombardia: sole e caldo. Le massime toccano i 35 gradi

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