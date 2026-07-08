Giovedì 9 luglio a Milano si prevede una giornata soleggiata con temperature fino a 36 gradi. La Lombardia sarà sotto un regime di alta pressione. Venerdì sera sono attesi temporali che interesseranno diverse zone della regione. La temperatura minima sarà di circa 25 gradi, mentre il cielo rimarrà poco nuvoloso durante il giorno.

Regime di alta pressione sulla Lombardia. Giovedì 9 luglio, a Milano sarà una giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. La temperatura più alta toccherà i 35 gradi, la più bassa scenderà fino a 25 gradi. Anche sul resto della regione il bel tempo e il caldo saranno prevalenti. Picchi termici di 36 gradi. Venerdì 9 luglio, a Milano il sole sarà prevalente, ma in serata potrebbe scoppiare un temporale. Sul resto della Lombardia tempo stabile al mattino, poi scoppieranno dei temporali sui rilievi e locali in pianura verso sera. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo giovedì 9 luglio, a Milano e in Lombardia picchi di 36 gradi. Venerdì sera temporali

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Meteo italia giovedì 9 luglio 2026. Calo drastico delle temperature

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