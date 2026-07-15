Mercoledì d’Estate Gran finale al Centro sociale Losi

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì sera si è conclusa l’edizione dei ‘Mercoledì d’Estate’ al Centro Sociale Bruno Losi. L’evento è iniziato alle 19 con un doppio mercato: il Mercatino del Riuso e il Mercatino dell’Ingegno, dedicato agli artigiani locali. La serata ha visto la partecipazione di visitatori e artigiani, con esposizioni di oggetti usati e creazioni artigianali. L’area è stata frequentata fino a tarda sera.

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Gran finale per i ‘Mercoledì d’Estate’, stasera dalle 19, al Centro Sociale Bruno Losi. Il programma si apre con un doppio appuntamento per gli amanti della creatività: oltre al Mercatino del Riuso, spazio al Mercatino dell’Ingegno, vetrina per gli artigiani locali. Accanto a loro, i volontari dell’ Associazione Buondomani che illustreranno i loro progetti sociali e sensibilizzeranno la cittadinanza sul valore del riciclo e del mutuo aiuto. Non mancherà, come da tradizione, il celebre gnocco fritto del Centro, protagonista gastronomico della serata. Il cuore della festa sarà la musica, vero trampolino per i talenti del territorio. Il palco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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