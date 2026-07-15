Mercoledì d’Estate Gran finale al Centro sociale Losi

Notizia in breve

Mercoledì sera si è conclusa l’edizione dei ‘Mercoledì d’Estate’ al Centro Sociale Bruno Losi. L’evento è iniziato alle 19 con un doppio mercato: il Mercatino del Riuso e il Mercatino dell’Ingegno, dedicato agli artigiani locali. La serata ha visto la partecipazione di visitatori e artigiani, con esposizioni di oggetti usati e creazioni artigianali. L’area è stata frequentata fino a tarda sera.