Il gran finale di Toniolo’s Got Talent 2026 si terrà mercoledì 27 maggio. La manifestazione, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore, conclude l’edizione di quest’anno con una serata dedicata alle esibizioni degli studenti. Durante l’evento, sono previste diverse performance artistiche e musicali. La partecipazione è aperta agli studenti dell’istituto, che si sfideranno sul palco per aggiudicarsi il titolo di miglior talento. La serata si svolgerà in aula magna.

Torna il Toniolo's Got Talent: nell'edizione del 2026 dell'annuale spettacolo di fine anno dell'I.I.S.S. G. Toniolo di Manfredonia, spazio a musica, canto, danza e performance live, con la premiazione finale dei vincitori. Ingresso libero nella serata conclusiva di mercoledì 27 maggio, nelll'auditorium dell'istituto scolastico, a partire dalle ore 17:30. Il Toniolo's Got Talent (che ha coinvolto studenti e docenti lungo tutto il percorso di lavorazione) si chiude con quello che si preannuncia uno spettacolo vero e proprio, dinamico e aperto alle sorprese. Sul palco si alterneranno le esibizioni dei ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, di mostrarsi, di farsi valere per quello che sanno fare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Toniolo’s Got Talent 2026, gran finale mercoledì 27 maggio

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