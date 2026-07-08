Questa sera si conclude l’edizione 2026 di ‘Imola di Mercoledì’, evento promosso da Confcommercio. Durante le quattro settimane si sono susseguiti aperture serali dei negozi, iniziative culturali, spettacoli e momenti di aggregazione per famiglie e visitatori nel centro storico. La manifestazione ha coinvolto attività commerciali e culturali, offrendo un calendario ricco di eventi. La chiusura prevede un appuntamento speciale nel cuore della città, con spettacoli e intrattenimento.

Imola, 8 luglio 2026 – Ultimo appuntamento per ‘Imola di Mercoledì’. Questa sera si chiude l’edizione 2026 della manifestazione promossa da Confcommercio, che per quattro settimane ha animato il centro storico con aperture serali dei negozi, iniziative culturali, musica, spettacoli e momenti di aggregazione per famiglie e visitatori. La quarta e ultima serata sarà caratterizzata dal colore verde acqua e vedrà anche l’ultima tappa della novità più apprezzata di questa stagione: la ‘Caccia ai tesori’. Alle 21, con ritrovo all’InfoPoint di piazza Caduti per la Libertà. Come nelle precedenti serate, fino alle 23,30 resteranno aperte le attività... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - ‘Imola di Mercoledì’ fa poker: shopping, cultura e spettacoli. Il gran finale in centro storico

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