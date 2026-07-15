L’amministratore unico dell’US Avellino ha dichiarato che in questa fase di mercato mancano ancora un attaccante e un trequartista. Ha anche parlato della situazione finanziaria del club, sottolineando l’importanza di mantenere la sostenibilità economica. Inoltre, ha menzionato iniziative rivolte ai tifosi, senza entrare nei dettagli delle operazioni di mercato in corso.

Tempo di lettura: 4 minuti Non ci siamo mai fermati». L’amministratore unico dell’U.S. Avellino, Giovanni D’Agostino, ha fatto il punto sul mercato biancoverde e sulla nuova stagione, soffermandosi sulle operazioni in entrata, sulla sostenibilità economica del club e sulle iniziative dedicate ai tifosi. Sul fronte sportivo, D’Agostino ha spiegato che gran parte del lavoro è già stata completata. «L’area tecnica ha lavorato intensamente e ha già effettuato molti movimenti. Abbiamo sostanzialmente utilizzato il budget previsto, ma resta ancora un margine per chiudere quelli che dovranno essere gli ultimi due colpi: un attaccante e un trequartista, così da completare la rosa». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercato Us, mancano un attaccante e un trequartista: il punto di D’Agostino

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