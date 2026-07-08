Il trasferimento di Mario Gila al Milan si è concretizzato dopo che le trattative tra le due squadre sono state risolte. Il club rossonero ha versato circa 100 milioni di euro per il cartellino del difensore, e ora si cerca un trequartista tra tre opzioni. La trattativa si è chiusa rapidamente dopo alcuni giorni di negoziazioni, con un accordo trovato tra le parti.

Buona la seconda (offerta). Se lunedì Milan e Lazio non avevano ancora trovato l’intesa per il passaggio di Mario Gila ai rossoneri, i contatti di ieri hanno risolto le piccole divergenze di valutazione e l’affare ha visto rapidamente la fumata bianca, come auspicato un po’ da tutte le parti. L’accelerata decisiva è arrivata nel pomeriggio, dopo che Alejandro Camaño, l’agente del difensore spagnolo, era stato in visita a Casa Milan, dialogando con il direttore del player trading Hendrik Almstadt. Il procuratore lunedì aveva invece incontrato la Lazio, raccogliendo probabilmente il punto di vista del club di Lotito e recapitandolo di conseguenza agli uomini mercato di Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gila-Milan, è fatta: il mercato del Diavolo tocca quota 100 milioni. Ora un trequartista: tre le opzioni

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