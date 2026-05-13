Giochi del Mediterraneo 2026 mancano 100 giorni all' evento Il punto su lavori e programma

A cento giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, si sono tenute le conferenze stampa a Taranto e Lecce, con aggiornamenti sui lavori e il programma dell'evento. Il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore ha definito l’appuntamento come un’occasione di rinascita e orgoglio per le città coinvolte. Durante l'incontro, sono stati illustrati i progressi nelle strutture e le tappe principali che condurranno all’apertura ufficiale.

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