Il Milan lavora per il rinforzo in difesa, con un vice Ramos in vista, mentre il centrocampo si avvicina a un accordo con Modric. Sono in arrivo due rinnovi contrattuali, secondo quanto riferito. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti continui e trattative in corso. La società rossonera monitora attentamente le operazioni sui vari fronti, senza comunicazioni ufficiali al momento. La finestra di mercato rimane aperta e le trattative sono in fase avanzata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Occhi sul vice Ramos. Modric sempre più vicino. Due rinnovi in arrivo

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