Il difensore della Juve Stabia, Andrea Giorgini, classe 2001, è stato richiesto da un club di serie A. Il Torino ha mostrato interesse nelle ultime ore, dopo aver ingaggiato Ignazio Abate come allenatore. Le richieste per i giocatori delle Vespe provengono anche da squadre di serie B. La società sta valutando le offerte, mentre i club continuano a monitorare i talenti in rosa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Piovono le richieste per i calciatori della Juve Stabia appetiti da club di B e ora anche di serie A. L’ultimo attenzionato in ordine di tempo è Andrea Giorgini (classe 2001), difensore centrale, finito sotto le mire del Torino dove da qualche giorno si è insediato Ignazio Abate, ex tecnico delle Vespe. Per il calciatore c’è una clausola rescissoria di 1,2 milioni, cifra tutto sommato contenuta che potrebbe indurre il club granata ad investire su un ragazzo che sembra pronto al grande salto. Nel frattempo Bellich è sempre nel mirino del Benevento così come Correia che è richiestissimo sul mercato, in primis dal Pisa che lo vorrebbe portare sotto la Torre pendente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercato, Juve Stabia sotto “assedio”: Giorgini richiesto in A

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