Le autorità hanno disposto il sequestro del patrimonio e delle quote della squadra di calcio locale, applicando una misura di prevenzione antimafia. La decisione mira a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel club. L'intervento riguarda specificamente i beni appartenenti alla società sportiva, che sono stati posti sotto sequestro. La questione è legata a indagini in corso, senza che siano stati resi noti dettagli aggiuntivi.

Applicata una misura di prevenzione antimafia: sequestro delle quote e del patrimonio della Juve Stabia per evitare infiltrazioni criminali. La Polizia di Stato ha eseguito, nella giornata odierna, un decreto di sequestro di prevenzione che riguarda le quote e l’intero patrimonio aziendale della S.S. Juve Stabia S.R.L., storica società calcistica campana. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del Codice Antimafia. A diffondere la noti La proposta congiunta delle autorità. Il sequestro è stato disposto su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Questore di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Juve Stabia sotto sequestro: bloccato il patrimonio del club

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