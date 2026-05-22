Mercato Padova | obiettivo Leone Juve Stabia attende su Abate

Sul mercato di Padova, si concentrano le trattative legate a un mediano che interessa a diverse società. La Juventus Stabia attende notizie riguardo a un potenziale trasferimento di un suo giocatore verso il Sassuolo. Nel frattempo, altre squadre sono in corsa per assicurarsi il mediano Leone, ma non sono ancora stati resi noti dettagli sulle trattative o sugli accordi. La situazione potrebbe cambiare a breve, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

? Punti chiave Chi sono le altre società in corsa per il mediano Leone?. Come influenzerà l'eventuale partenza di Abate verso il Sassuolo?. Perché Alberto Aquilani è diventato l'alternativa per la Juve Stabia?. Quali ostacoli bloccano l'operazione del Padova per il parametro zero?.? In Breve Leone ha collezionato 38 presenze, tre reti e un assist con la Juve Stabia.. L'eventuale partenza di Abate verso il Sassuolo apre la strada ad Alberto Aquilani.. Il Padova punta a un acquisto a parametro zero per la Serie C.. Il Padova punta al mediano Giuseppe Leone della Juve Stabia per rinforzare il centrocampo, mentre la panchina biancoscudata attende una decisione su Ignazio Abate dopo le voci che coinvolgono Alberto Aquilani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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