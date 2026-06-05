Il mercato dell’Inter si concentra su un esterno dell’Atalanta, con un interesse che include anche il difensore Bastoni. Fabrizio Romano ha riferito che il tecnico nerazzurro ha espresso grande apprezzamento per il giocatore atalantino. Inoltre, si segnala che il club ha messo sotto contratto un ex giocatore della Palestra, con il timbro di Chivu.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il tecnico nerazzurro stravede per l’esterno dell’Atalanta e blinda Bastoni per la difesa: il punto di Fabrizio Romano. Continua serrato il pressing dell’Inter nei confronti di Marco Palestra. Il club nerazzurro è pronto a rilanciare dopo una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus rifiutata dall’ Atalanta. Fabrizio Romano offre un aggiornamento sul giovane esterno sottolineando quanto Chivu lo apprezzi. La dirigenza di Viale della Liberazione vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste del proprio allenatore, accelerando le operazioni per superare la resistenza del club orobico. Il profilo del classe 2005 è considerato perfetto per la filosofia di gioco del tecnico, intenzionato a inserire forze fresche e di grande dinamismo sulle corsie laterali in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, si stringe per Palestra: c’è il timbro di Chivu sul mercato. Ecco le rivelazioni di Fabrizio Romano

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Palestra- Inter, è la volta buona

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