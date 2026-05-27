Apt l' assessora ringrazia Cassani e accoglie Aitini | Sarà il nuovo presidente in una fase di trasformazione

L’assessora ha ringraziato Cassani e annunciato l’ingresso di Aitini come nuovo presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna. La nomina avviene in un periodo di cambiamenti per l’azienda. La comunicazione ufficiale è arrivata con un messaggio di auguri di buon lavoro rivolto a Aitini. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di nomina o sui progetti futuri.

“Al nuovo presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Alberto Aitini, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico. La sua esperienza e la conoscenza del mondo delle imprese sono una risorsa importante per affrontare le nuove sfide del turismo regionale e accompagnare il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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