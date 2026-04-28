Inizia il processo legale che vede coinvolto il fondatore di una nota piattaforma tecnologica, accusato di aver diffuso insulti pubblici, mentre i suoi avvocati preparano le prime argomentazioni. Nove giurati sono stati scelti per decidere su una trasformazione societaria da oltre 800 miliardi di dollari, senza che ci siano imputati presenti in aula. La causa riguarda una disputa tra il fondatore e l’ex CEO dell’azienda.

Nove giurati selezionati, nessun imputato in aula, e il proprietario della piattaforma che pubblica insulti mentre i suoi avvocati preparano gli argomenti introduttivi. Il processo Musk v. Altman è cominciato ieri a Oakland, California, esattamente come ci si aspettava: con l’aria di una rissa tra miliardari travestita da questione di principio. Elon Musk, cofondatore di OpenAI nel 2015, ha scelto di restare fuori dall’aula durante la selezione dei giurati. Ha preferito il suo social network. “Scam Altman and Greg Stockman stole a charity. Full stop,” ha scritto lunedì mattina, mentre la giudice Yvonne Gonzalez Rogers sedeva i nove cittadini nel collegio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Processo OpenAI, Musk contro Altman: scelti i nove giurati chiamati a decidere su una trasformazione societaria da 852 miliardi di dollari

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Si è aperto a Oakland il processo Musk contro Altman. Dieci anni dopo aver firmato la stessa dichiarazione di intenti, i due co-fondatori di OpenAI sono in tribunale per stabilire chi di loro l'ha tradita. Davanti alla giuria restano solo due accuse: violazione del vi x.com