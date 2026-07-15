Il primo ministro indiano Narendra Modi ha indossato un bavaglione durante un pasto di pasta al sugo, secondo quanto dichiarato dalla premier durante la cerimonia di premiazione di uno chef italiano. La premier ha definito lo chef “visionario” per aver portato questa immagine, premiandolo come Maestro dell’arte della cucina italiana. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale e ha visto la consegna di riconoscimenti a diversi professionisti del settore culinario.

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 "Quest'uomo è cosi visionario che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi", lo ha detto Giorgia Meloni premiando Chef Enrico Cerea alla cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana. "Ci eravamo detti che era una cosa tra noi, ma lo abbiamo svelato", ha risposto sorridendo Cerea. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni premia Chef Enrico Cerea: È visionario, ha messo bavaglione a premier indiano per la pasta

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