Meloni | Ora serve una riflessione Rispuntano i tifosi del piano Garofani

Notizia in breve

Giovedì 14 luglio 2022, il Movimento 5 Stelle ha deciso di non sostenere la fiducia al governo Draghi sul decreto aiuti, provocando una crisi politica. Questa scelta ha portato alle dimissioni del governo e a un voto anticipato previsto per settembre. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha affermato che è necessario riflettere sulla situazione. I sostenitori del piano Garofani hanno ripreso a parlare di una possibile soluzione.