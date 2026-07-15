Meloni | Ora serve una riflessione Rispuntano i tifosi del piano Garofani
Giovedì 14 luglio 2022, il Movimento 5 Stelle ha deciso di non sostenere la fiducia al governo Draghi sul decreto aiuti, provocando una crisi politica. Questa scelta ha portato alle dimissioni del governo e a un voto anticipato previsto per settembre. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha affermato che è necessario riflettere sulla situazione. I sostenitori del piano Garofani hanno ripreso a parlare di una possibile soluzione.
Giovedì 14 luglio 2022 il Movimento 5 stelle non votava la fiducia al governo Draghi sul dl aiuti aprendo la crisi estiva che porterà alle dimissioni e al voto di settembre. Martedì 14 luglio 2026 la maggioranza va sotto per un voto sull’emendamento sulle preferenze: è la seconda, grossa sberla dopo il referendum sulla giustizia perso a marzo. La prima dagli elettori, questa dagli eletti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Risultati, il commento di Panetta: "Netta vittoria di Cannizzaro, ora serve una riflessione sul voto"I risultati delle elezioni mostrano una vittoria di Cannizzaro, con i primi dati che indicano un margine chiaro.
Leggi anche: Legge elettorale bocciata, per Meloni "serve riflessione" e provocazione: "Come avessero vinto un Mondiale"
Temi più discussi: Nuovo attacco di Trump: Per Meloni serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica; Legge elettorale, bocciato l’emendamento di FdI sulle preferenze. Ira di Meloni: Vince la palude, serve una riflessione; Il no alle preferenze e la sconfitta di Meloni. L'opposizione esulta, la premier riflette; Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo.
Clamorosa debacle alla Camera per il centrodestra sull'emendamento su preferenze e capilista bloccati. Meloni irritata per essere stata ignorata sia sul provvedimento, sia sull'appello contro il voto segreto: Ha vinto la palude, serve una riflessione. Incerto il d facebook
Che botta per Giorgia Meloni. Il no a scrutinio segreto all’emendamento sulle preferenze è una clamorosa bocciatura nei suoi confronti da parte della maggioranza. Palazzo Chigi dice che ha vinto la palude ma c’è un problema politico enorme: il centrodestra x.com
Il no alle preferenze e la sconfitta di Meloni. L'opposizione esulta, la premier rifletteIl voto segreto costa caro a Meloni, che aveva sfidato gli avversari a rinunciarvi: Metteteci la faccia. Alla fine però i favorevoli saranno solo 187, uno in meno dei contrari. Una trentina i franch ... avvenire.it
Legge elettorale, bocciate le preferenze per un voto: caccia ai franchi tiratori. Meloni: Ha vinto la palude, ora serve una riflessioneOpposizioni in piazza Montecitorio dopo il voto sulla legge elettorale alla Camera dei Deputati ... msn.com