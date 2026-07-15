Meloni | Ora serve una riflessione Rispuntano i tifosi del piano Garofani

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 14 luglio 2022, il Movimento 5 Stelle ha deciso di non sostenere la fiducia al governo Draghi sul decreto aiuti, provocando una crisi politica. Questa scelta ha portato alle dimissioni del governo e a un voto anticipato previsto per settembre. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha affermato che è necessario riflettere sulla situazione. I sostenitori del piano Garofani hanno ripreso a parlare di una possibile soluzione.

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Giovedì 14 luglio 2022 il Movimento 5 stelle non votava la fiducia al governo Draghi sul dl aiuti aprendo la crisi estiva che porterà alle dimissioni e al voto di settembre. Martedì 14 luglio 2026 la maggioranza va sotto per un voto sull’emendamento sulle preferenze: è la seconda, grossa sberla dopo il referendum sulla giustizia perso a marzo. La prima dagli elettori, questa dagli eletti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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