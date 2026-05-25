Risultati il commento di Panetta | Netta vittoria di Cannizzaro ora serve una riflessione sul voto

I risultati delle elezioni mostrano una vittoria di Cannizzaro, con i primi dati che indicano un margine chiaro. Lo spoglio sta procedendo lentamente e l’esito ufficiale non è ancora stato comunicato. Un commento ufficiale sottolinea che, a livello preliminare, la vittoria appare netta, anche se si attende ancora il risultato definitivo. Non sono state fornite altre informazioni sui numeri o sui dettagli del voto.

“Al di là della percentuale, aspettiamo l’esito ufficiale. Lo spoglio procede a rilento, ma i primi dati non lasciano ombre di dubbio su una netta vittoria di Cannizzaro. Rivolgo auguri di buon lavoro per la vittoria. Poi vanno fatte valutazioni attente e approfondite.Al momento è inequivocabile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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