Legge elettorale bocciata per Meloni serve riflessione e provocazione | Come avessero vinto un Mondiale

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La legge elettorale del 14 luglio è stata bocciata. Dopo il verdetto, il premier ha detto che “ha vinto di nuovo la palude” e ha commentato sui social che serve una riflessione e ha paragonato la risultato a una provocazione, come se si fosse vinto un Mondiale.

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“Ha vinto di nuovo la palude”, queste le prime parole di Giorgia Meloni dopo la bocciatura della legge elettorale del 14 luglio. La premier ha affidato ai social il suo commento a caldo dopo il risultato. “La sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro”, osserva la presidente del Consiglio. Tuttavia, anche “nella maggioranza sono mancati diversi voti”, dunque “su questo serve una riflessione”. Non manca l’affondo contro l’opposizione che “esulta come se avesse vinto un Mondiale”. Il commento di Giorgia Meloni Dopo la legge elettorale bocciata, uno dei commenti più attesi era quello della premier Giorgia Meloni. La sua riflessione non si è lasciata attendere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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