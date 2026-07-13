Qatar i funerali dell' ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani | l' ultimo saluto a Doha

Notizia in breve

Il Qatar ha celebrato i funerali dell’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, morto il 12 luglio 2026 all’età di 74 anni. La cerimonia si è svolta a Doha, con la presenza di familiari e rappresentanti ufficiali. La salma è stata sepolta nel cimitero di famiglia. La salma è stata trasportata in un corteo funebre, mentre i partecipanti hanno reso omaggio con preghiere e commemorazioni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dalle autorità del Paese.