È morto l'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. La notizia è stata confermata dalla famiglia. La comunità internazionale esprime cordoglio. Sheikh Hamad era padre dell’attuale emiro. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente.

Morto Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar. ROMA (ITALPRESS) – La comunità internazionale piange la scomparsa di Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar e padre dell’attuale emiro, Tamim bin Hamad Al Thani. La notizia è stata diffusa via social media dall’ambasciatore italiano in Qatar, Pasquale Salzano, il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo ricoperto dallo sceicco nella trasformazione del Paese. Salzano ha definito Sheikh Hamad un leader che ha profondamente influenzato il futuro del Qatar, condividendo la sua esperienza durante il mandato diplomatico a Doha. In un messaggio di cordoglio, l’ambasciatore ha esteso le sue condoglianze all’attuale emiro, alla famiglia Al Thani e al popolo qatariota, evidenziando come l’eredità di Sheikh Hamad continuerà a vivere nel Paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Morta l’ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Meloni esprime tristezza.

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Former emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dies at 74

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