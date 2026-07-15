Meloni furiosa dopo il blitz dei franchi tiratori | spunta un nome pesantissimo

Da caffeinamagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un solo voto ha determinato un risultato che ha provocato tensioni tra i membri del governo. La decisione si è verificata durante una votazione seguita in modo riservato, lasciando dietro di sé sospetti e malumori. La situazione ha portato il primo ministro a mostrare segni di irritazione, con chiamate e discussioni che sono state riferite come molto intense. La presenza di un nome pesante tra i votanti è stata rivolta come elemento significativo in questa dinamica.

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Un solo voto può trasformarsi in un terremoto, soprattutto quando arriva nel silenzio di un’urna e lascia dietro di sé sospetti, malumori e telefonate concitate. A Montecitorio, nelle ultime ore, la tensione sarebbe salita alle stelle. E ora dentro la maggioranza nessuno sembra davvero al riparo. La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze, uno dei passaggi più delicati della riforma elettorale, ha messo il governo in difficoltà: al voto segreto la maggioranza è andata sotto per appena un voto. Un risultato clamoroso che avrebbe provocato la durissima reazione di Giorgia Meloni. Secondo i calcoli fatti nelle ore successive, i voti mancanti rispetto alle attese sarebbero stati addirittura 31. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

meloni furiosa dopo il blitz dei franchi tiratori spunta un nome pesantissimo
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