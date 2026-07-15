Meloni furiosa dopo il blitz dei franchi tiratori | spunta un nome pesantissimo

Notizia in breve

Un solo voto ha determinato un risultato che ha provocato tensioni tra i membri del governo. La decisione si è verificata durante una votazione seguita in modo riservato, lasciando dietro di sé sospetti e malumori. La situazione ha portato il primo ministro a mostrare segni di irritazione, con chiamate e discussioni che sono state riferite come molto intense. La presenza di un nome pesante tra i votanti è stata rivolta come elemento significativo in questa dinamica.