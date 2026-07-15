Dopo il voto sul emendamento alle preferenze, respinto di un solo voto, la Camera ha vissuto una notte di tensione. Franchi tiratori sono stati indicati come causa della sconfitta della maggioranza. La premier si è detta furiosa e ha espresso sospetti sul comportamento di alcuni deputati. La discussione si è protratta fino alle prime ore, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Dopo la sconfitta della maggioranza sull’emendamento relativo alle preferenze, respinto per un solo voto, la giornata alla Camera è degenerata in una lunga notte di tensione. Le opposizioni hanno di fatto “occupato” i banchi del governo, il presidente di turno è stato costretto a sospendere la seduta e un deputato è stato espulso dall’aula. Una coda notturna che ha trasformato Montecitorio in un teatro di proteste, in una giornata che aveva già registrato un pienone raramente visto, con i ministri-deputati accorsi ai propri scranni subito dopo il Consiglio dei ministri per partecipare a una votazione finita in modo del tutto inatteso per il centrodestra. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Franchi tiratori, Meloni furiosa: i sospetti e le ipotesi di voto anticipato

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