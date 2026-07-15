Meloni furiosa dopo il blitz dei franchi tiratori | spunta nome pesantissimo Proprio lei!

Notizia in breve

La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale ha generato tensioni all’interno della maggioranza. La premier ha espresso rabbia e si è scagliata contro alcuni membri del Parlamento, rivelando un nome di peso tra i franchi tiratori. La decisione ha provocato divisioni tra i sostenitori della riforma e i contrari, con ripercussioni sul futuro dell’intero disegno di legge. La vicenda si inserisce in un quadro di scontri politici più ampi sulla legge elettorale.