Meloni furiosa dopo il blitz dei franchi tiratori | spunta nome pesantissimo Proprio lei!
La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale ha generato tensioni all’interno della maggioranza. La premier ha espresso rabbia e si è scagliata contro alcuni membri del Parlamento, rivelando un nome di peso tra i franchi tiratori. La decisione ha provocato divisioni tra i sostenitori della riforma e i contrari, con ripercussioni sul futuro dell’intero disegno di legge. La vicenda si inserisce in un quadro di scontri politici più ampi sulla legge elettorale.
La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma della legge elettorale apre un nuovo fronte di tensione nella maggioranza. Il governo è stato battuto alla Camera, durante un voto segreto, per un solo voto: un risultato che ha spinto Giorgia Meloni a chiedere chiarimenti sull’origine dei dissensi e sulle possibili responsabilità interne alla coalizione. Il caso ha riacceso il confronto tra gli alleati e riportato al centro dell’attenzione l’eventualità di un voto anticipato. Al momento non vi sono decisioni formali, ma i retroscena politici descrivono una premier irritata per la sconfitta su un passaggio considerato rilevante nel percorso della riforma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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