In Parlamento, la maggioranza di governo ha ottenuto il voto necessario con un margine minimo, per un solo voto di scarto. La situazione ha portato a una crisi politica, con alcuni membri dell’alleanza che non hanno votato a favore della misura proposta. La vicenda si ripete in modo simile a precedenti occasioni, evidenziando tensioni interne e divisioni all’interno della maggioranza. La discussione si è conclusa con un risultato stretto, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla stabilità dell’esecutivo.

Per un voto. La storia si ripete e conduce Giorgia Meloni dritta dentro il gorgo dei franchi tiratori, in una crisi politica per certi versi stupefacente. Per un voto (188 a 187) perde la maggioranza e la sua legge elettorale, cucita su misura per il suo partito e il suo destino. Per un solo voto il 9 ottobre del 1998 Romano Prodi andò a casa avendo deciso di misurare in aula la sua forza. Perse la conta: 312 i voti favorevoli, 313 i contrari. Fu Fausto Bertinotti allora a fargli la festa con il ritiro dell’appoggio di Rifondazione comunista. Questa volta al magma centrista si è aggiunto l’esercito degli impauriti, coloro che temono di fare la fine del tacchino a Natale con questa nuova legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maggioranza tra salvati e sommersi, Meloni affonda nel gorgo dei franchi tiratori (per un voto) | il commento

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