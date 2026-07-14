Maggioranza tra salvati e sommersi Meloni affonda nel gorgo dei franchi tiratori per un voto | il commento

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Parlamento, la maggioranza di governo ha ottenuto il voto necessario con un margine minimo, per un solo voto di scarto. La situazione ha portato a una crisi politica, con alcuni membri dell’alleanza che non hanno votato a favore della misura proposta. La vicenda si ripete in modo simile a precedenti occasioni, evidenziando tensioni interne e divisioni all’interno della maggioranza. La discussione si è conclusa con un risultato stretto, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla stabilità dell’esecutivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per un voto. La storia si ripete e conduce Giorgia Meloni dritta dentro il gorgo dei franchi tiratori, in una crisi politica per certi versi stupefacente. Per un voto (188 a 187) perde la maggioranza e la sua legge elettorale, cucita su misura per il suo partito e il suo destino. Per un solo voto il 9 ottobre del 1998 Romano Prodi andò a casa avendo deciso di misurare in aula la sua forza. Perse la conta: 312 i voti favorevoli, 313 i contrari. Fu Fausto Bertinotti allora a fargli la festa con il ritiro dell’appoggio di Rifondazione comunista. Questa volta al magma centrista si è aggiunto l’esercito degli impauriti, coloro che temono di fare la fine del tacchino a Natale con questa nuova legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

maggioranza tra salvati e sommersi meloni affonda nel gorgo dei franchi tiratori per un voto il commento
© Ilfattoquotidiano.it - Maggioranza tra salvati e sommersi, Meloni affonda nel gorgo dei franchi tiratori (per un voto) | il commento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scaramelli è il nuovo garante, tra polemiche e franchi tiratori. “Prima crisi nella maggioranza”Nella giornata di ieri si sono svolte le votazioni per l’elezione del nuovo garante, segnate da tensioni e colpi di scena.

Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s "crisi di governo ed elezioni"La Camera ha respinto con 188 voti contrari e 187 favorevoli un emendamento sulla legge elettorale proposto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc,...

Argomenti più discussi: La Pro Loco campo di battaglia nella corsa alla candidatura a sindaco del centrodestra; Provinciali, via alla sfida: Buonopane con Festa e M5S. Centrosinistra e Forza Italia con Picone; Sei giorni senza cibo, bevendo da un torrente: così si sono salvati i due escursionisti, marito e moglie, sulle Dolomiti; Sorvegliati speciali: l’Europa riaccende il controllo delle chat fino al 2028 - POP.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web