Meloni ci mette la faccia E la perde I franchi tiratori affossano le preferenze

Da lanotiziagiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il voto sulle preferenze è stato respinto dopo che alcuni deputati hanno votato contro, causando la battuta d’arresto. L’emendamento, sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, prevedeva il voto segreto. Forza Italia e Lega erano accusate di aver accettato la proposta per questa ragione, ma il risultato finale ha dimostrato che i franchi tiratori hanno deciso diversamente. La leader di Fratelli d’Italia ha partecipato al voto, rischiando di perdere consenso.

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I più maliziosi sostenevano che Forza Italia e Lega avessero accettato di dire sì all’emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia, sottoscritto anche da Noi Moderati e Udc, soltanto perché ci sarebbe stato il voto segreto. E dunque, nella riservatezza dell’urna, tutto poteva succedere. A pensare male, a volte, si indovina. Perché alla Camera è successo davvero di tutto: l’Aula di Montecitorio ha bocciato l’emendamento con 188 no contro 187 sì. Un voto appena, ma sufficiente per trasformare la sfida lanciata da Giorgia Meloni in una clamorosa sconfitta politica. Il governo, infatti, non si era rimesso all’Aula, come inizialmente sembrava, ma aveva messo il proprio timbro sulla proposta: parere favorevole. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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