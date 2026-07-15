Legge elettorale | i franchi tiratori affossano le preferenze Meloni sconfitta vince la palude

Da gazzettadelsud.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera, un emendamento sulle preferenze è stato bocciato per un solo voto, impedendo l’approvazione della proposta sostenuta da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio aveva deciso di sostenere l’emendamento, sfidando le opposizioni e chiedendo di contarsi senza voto segreto. La sconfitta si è verificata nonostante il suo appoggio, con i franchi tiratori che hanno impedito l’approvazione. La decisione ha di fatto bloccato la modifica proposta alla legge elettorale.

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Ha scommesso e ha perso. Per un voto, alla Camera, non passa l’emendamento sulle preferenze su cui Giorgia Meloni ha «messo la faccia» arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Finisce così una giornata che ha registrato un pienone visto raramente in Aula, coi ministri-deputati corsi al proprio scranno dopo il Cdm per partecipare a una votazione che è finita, come nel centrodestra sembrava non si aspettassero più, con il ko sulle preferenze. Almeno una trentina di voti mancanti - nei conti a spanne che si fanno nei capannelli - e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate «dimissioni». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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I FRANCHI TIRATORI AFFOSSANO GIORGIA MELONI.

Video I FRANCHI TIRATORI AFFOSSANO GIORGIA MELONI.

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