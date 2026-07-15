Melito in lutto per Giovanni Avino | il custode del liceo Kant è morto sulla Circumvallazione Esterna

Da teleclubitalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Avino, 62 anni, è morto venerdì scorso in un incidente sulla Circumvallazione Esterna tra Mugnano e Melito. Il custode del liceo Immanuel Kant di Melito è stato investito mentre si trovava lungo la strada. La vittima è deceduta sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità locale.

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Ha un nome la vittima del tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla Circumvallazione Esterna, nel tratto tra Mugnano e Melito. Si chiamava Giovanni Avino, aveva 62 anni ed era il custode del liceo statale Immanuel Kant di Melito. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, colleghi, studenti e l'intera comunità scolastica. L'uomo stava raggiungendo il posto di lavoro a bordo della sua bicicletta elettrica quando, secondo una prima ricostruzione, è stato investito da una Renault Clio mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo e per il 62enne non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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