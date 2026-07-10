Un incidente grave si è verificato sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito, vicino al centro commerciale Auchan. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe stata investita da un’auto in transito. Il traffico è in tilt nella zona, e le autorità stanno ancora chiarendo le dinamiche dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

Grave incidente sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito, nei pressi del centro commerciale Auchan. In circostanze da chiarire, una persona sarebbe stata investita da un'automobile in transito. L'uomo sarebbe rimasto incastrato sotto la vettura. Sul posto, dalle prime informazioni raccolte, si sono precipitati i carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco. Non sono note le condizioni del pedone investito. Una lunga coda di auto si è formata in direzione Napoli. Al momento il traffico è paralizzato in attesa dei soccorsi e dei rilievi dei militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Grave incidente alla rotonda tra Arzano e Melito

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Si parla di: Grave incidente sulla circumvallazione esterna, traffico in tilt tra Mugnano e Melito.

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