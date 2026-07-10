Morto ciclista napoletano | investito sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito

Da ilmattino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista è stato investito questa mattina sulla Circumvallazione Esterna, tra Mugnano e Melito. L'uomo stava attraversando le strisce pedonali in bicicletta quando è stato colpito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto poco dopo. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell'ordine.

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Tragedia questa mattina sulla Circumvallazione Esterna, nel tratto compreso tra Mugnano e Melito, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali con la sua bicicletta. L'incidente è avvenuto nei pressi del distributore Tamoil. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista, un 62enne italiano residente a Napoli, stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Renault Clio sopraggiunta subito dopo. L'impatto è stato violentissimo: la vittima è rimasta incastrata sotto l'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle lamiere, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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