Meghan Markle debutta come giudice a MasterChef | quando andrà in onda la puntata

Il 26 luglio andrà in onda l’episodio di MasterChef Australia in cui una ex membro della famiglia reale britannica sarà giudice ospite. La partecipazione di Meghan Markle è stata annunciata come uno degli eventi più attesi della stagione. La puntata vedrà la presenza della duchessa di Sussex come giudice esterna. La sua presenza nel programma è stata confermata dalle fonti ufficiali. Nessun altro dettaglio sulla durata della sua partecipazione è stato comunicato.

C’è una data per la messa in onda della puntata di MasterChef Australia che vede Meghan Markle nelle vesti di giudice ospite. La duchessa di Sussex comparirà nell’episodio in onda il 26 luglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’attuale stagione del cooking show australiano. Meghan Markle giudice di MasterChef: quando va in onda la puntata. Per l’occasione Meghan affiancherà i giudici Poh Ling Yeow, Sofia Levin, Jean-Christophe Novelli e Andy Allen, chiamati a valutare la prova degli aspiranti chef. La sfida sarà dedicata agli ingredienti stagionali e inviterà i concorrenti a raccontare, attraverso il piatto, una storia personale, mettendo al centro il legame tra cucina, memoria e identità. 🔗 Leggi su Amica.it

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MEGHAN'S MASTERCHEF DEBUT IS HERE! Australia Can't Wait for July 26!

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