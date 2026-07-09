Bad Bunny da record | il suo Halftime Show ha ottenuto nove candidature agli Emmy

Lo spettacolo di metà tempo del Super Bowl LX del 2026, con Bad Bunny come protagonista, ha ottenuto nove candidature agli Emmy. Si tratta del numero più alto mai registrato per un evento simile. La performance è stata riconosciuta in diverse categorie, superando tutte le precedenti produzioni di spettacoli di metà tempo. Le candidature sono state annunciate di recente e riguardano vari aspetti dello spettacolo.

L’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show 2026, che ha visto protagonista Bad Bunny, ha ricevuto nove candidature agli Emmy, un numero superiore a quello di qualsiasi precedente spettacolo di questo tipo. Il precedente detentore del record era il Super Bowl LI Halftime Show di Lady Gaga, che nel 2017 aveva ottenuto sei nomination. La stessa popstar e Ricky Martin sono stati gli ospiti del rapper portoricano durante il live di quest’anno. Nella storia del premio, solo un Halftime Show ha vinto in questa categoria: il Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar e 50 Cent. Lo show di Bunny... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Bad Bunny - EoO (DJ OD SuperBowl Halftime Show Edit)

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