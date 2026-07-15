Medy Cartier a processo per abusi | Ha violentato e filmato una 17enne

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo nei confronti di Medy Cartier, nome reale El Marbouh El Mehdi, prosegue con l’accusa di aver violentato e filmato una ragazza di 17 anni. Il 25enne trapper bolognese è imputato di violenza sessuale su minore e di diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato alla sua incriminazione e il procedimento giudiziario è ancora in corso.

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Va avanti il processo per il 25enne Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi: il trapper bolognese è imputato di violenza sessuale su minore e diffusione di materiale pedopornografico. Ieri era prevista una udienza davanti al Collegio presieduto dal giudice Filippo Ricci. L’udienza è stata rinviata al 19 gennaio 2027. Il cantante farà delle dichiarazioni in Aula. Tra i testimoni anche la mamma della vittima. Per la Procura, saranno sentiti diversi testimoni, tra cui la mamma della vittima (una ragazzina di Modena), che aveva fatto la denuncia, e gli investigatori. La vittima, invece, minorenne all’epoca dei fatti contestati e oggi 19enne, è stata sentita in incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

medy cartier a processo per abusi ha violentato e filmato una 17enne
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