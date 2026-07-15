Il processo nei confronti di Medy Cartier, nome reale El Marbouh El Mehdi, prosegue con l’accusa di aver violentato e filmato una ragazza di 17 anni. Il 25enne trapper bolognese è imputato di violenza sessuale su minore e di diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato alla sua incriminazione e il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Va avanti il processo per il 25enne Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi: il trapper bolognese è imputato di violenza sessuale su minore e diffusione di materiale pedopornografico. Ieri era prevista una udienza davanti al Collegio presieduto dal giudice Filippo Ricci. L’udienza è stata rinviata al 19 gennaio 2027. Il cantante farà delle dichiarazioni in Aula. Tra i testimoni anche la mamma della vittima. Per la Procura, saranno sentiti diversi testimoni, tra cui la mamma della vittima (una ragazzina di Modena), che aveva fatto la denuncia, e gli investigatori. La vittima, invece, minorenne all’epoca dei fatti contestati e oggi 19enne, è stata sentita in incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medy Cartier a processo per abusi: "Ha violentato e filmato una 17enne"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: aggressore condannato a 10 anniUn uomo di 32 anni senza fissa dimora è stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato per aver trascinato fuori da una tramvia e...

Compra una borsa per un dollaro e mezzo, e scopra che ne vale 35mila: era una Cartier d'epocaUn acquirente ha acquistato una borsa per un dollaro e mezzo, scoprendo successivamente che si tratta di un pezzo di alta qualità del marchio...

Si parla di: Medy Cartier a processo per abusi: Ha violentato e filmato una 17enne.

Medy Cartier a processo per violenza sessuale e pedopornografia/ Avrebbe filmato una minorenneTorna nell’occhio del ciclone il trapper di Bologna Medy Cartier, nome d’arte di El Marbouh El Mehdi: è accusato di violenza sessuale. Come si legge sul Corriere della Sera, a puntare il dito nei ... ilsussidiario.net

Il trapper Medy Cartier a processo per violenza sessuale a Bologna, la vittima in lacrime dietro un paravento: Avevo 15 anni, abusata in un parcoUn altro processo per violenza sessuale, ancora una volta a carico di Medy Cartier, il trapper bolognese che negli ultimi anni ha inanellato, oltre ai successi, una sfilza di guai giudiziari. Questa ... corrieredibologna.corriere.it