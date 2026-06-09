Un uomo di 32 anni senza fissa dimora è stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato per aver trascinato fuori da una tramvia e violentato una ragazza di 17 anni. L’episodio si è verificato a Firenze, e la condanna è stata decisa dopo il processo.

FIRENZE – E’ stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato un 32enne, senza fissa dimora, accusato di violenza sessuale aggravata per aver abusato di un ragazzo di 17 anni sotto un cavalcavia, nei pressi dell’aeroporto di Firenze, la notte tra il 14 e 15 febbraio 2026. L’uomo, di origine marocchina, dovrà inoltre versare un risarcimento di 60mila euro a favore della famiglia del giovane,costituitasi parte civile. Dopo aver scontato la pena sarà espulso dall’Italia: così ha stabilito il gip del tribunale diFirenze Fabio Gugliotta. Dopo aver trascorso la notte con amici, intorno alle 5, il ragazzo era salito sulla tramvia per ritornare a casa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: aggressore condannato a 10 anni

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Si addormenta sul tram a Firenze: 17enne trascinato fuori e violentato | Arrestato

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