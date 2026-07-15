Una delegazione di Caritas Italiana si trova in Terra Santa per visitare le comunità colpite dalla guerra. L’obiettivo è testimoniare solidarietà e supportare i progetti umanitari attivi nella regione. La visita si concentra sull’assistenza alle popolazioni locali e sulla verifica delle iniziative in corso. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

In Medio Oriente una delegazione di Caritas Italiana è in visita in Terra Santa per testimoniare vicinanza alle comunità colpite dalla guerra e sostenere i progetti umanitari presenti nella regione. Servizio della corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, Caritas italiana in Terra Santa: vicini a comunità colpite

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