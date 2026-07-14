La Caritas italiana ha annunciato l'invio di aiuti e supporto alla popolazione in Terra Santa, dove la guerra provoca sofferenze continue. Il rappresentante della Caritas ha sottolineato l’impegno nel restare vicino alla comunità locale, mantenendo un rapporto diretto con la Chiesa e il popolo. L’organizzazione si concentra su assistenza umanitaria, senza specificare dettagli sui progetti o le cifre coinvolte.

“Essere oggi in Terra Santa significa scegliere di condividere la vita di una popolazione che continua a soffrire le conseguenze atroci della guerra e dell’instabilità” così don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana che attualmente si trova in missione insieme a una delegazione dell’organismo pastorale della CEI per promuovere e rinsaldare legami di solidarietà, incontro e vicinanza alle comunità locali. “Vogliamo ascoltare, incontrare, accompagnare e rinnovare un legame che non è mai venuto meno – prosegue il don Pagniello -. La nostra presenza è un segno di prossimità alla Chiesa locale e alle persone che ogni giorno resistono con dignità, nella speranza che la pace possa tornare a essere un orizzonte possibile”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Caritas italiana in Terra Santa, don Pagniello: prossimità alla Chiesa e al popolo

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