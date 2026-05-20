Durante l’udienza del mercoledì, il Papa ha invitato alla pace in Libano e in Medio Oriente, rivolgendo una preghiera in questa direzione. All’evento erano presenti anche rappresentanti della Chiesa armena, con cui sono stati condivisi momenti di dialogo. Nel suo discorso, il Papa ha ricordato l’importanza di una liturgia che favorisca l’apertura e la formazione di comunità inclusive, sottolineando il valore dell’ecumenismo come strumento di unità tra le diverse denominazioni cristiane.

“Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente”. Così Papa Leone all’udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa apostolica armena e rilanciando la via dell’ecumenismo. Il Pontefice ha ricordato come la liturgia formi una comunità aperta a tutti. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa: pace in Medio Oriente. La liturgia forma comunità aperta a tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa: pace in Medio Oriente. La liturgia forma comunità aperta a tutti

Sullo stesso argomento

Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di paceIn Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì.

Usa-Vaticano, prove di pace. Rubio da papa Leone per 45 minuti. Restano le distanze sul Medio OrienteCittà del Vaticano, 8 maggio 2026 – Non sarà la pax americana Santa Sede-Usa, ma l’incontro fra il primo Papa yankee e il segretario di Stato...

#PapaLeoneXIV al capo della Chiesa armena: preghiamo per la #pace in Medio Oriente Il #Papa, prima della catechesi dell'udienza generale, ha salutato il 'catholicos' della Chiesa armena Aram I che è accanto a lui sul sagrato di Piazza San Pietro. Il #P x.com

Leone XIV all’Udienza Generale: appello per la pace in Medio Oriente e richiamo alla liturgia cuore della Chiesa (Letizia Lucarelli)La riflessione sulla liturgia, il richiamo alla pace in Medio Oriente e l’incontro con i giovani hanno segnato l’Udienza Generale di Papa Leone XIV in piazza San Pietro, conclusa questa mattina davant ... farodiroma.it

Leone XIV: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio OrientePreghiamo per la pace. Alla vigilia della Pentecoste, Leone XIV, citando il Libano e il Medio Oriente travolti ancora una volta dalla guerra, ha rivolto questo appello durante l’udienza di oggi, all ... agensir.it