Medici radiati in pandemia emendamento riapre al reintegro L’Ordine frena
Durante la pandemia, alcuni medici radiati sono stati reintegrati grazie a un nuovo emendamento approvato. Tuttavia, l’Ordine dei medici e degli odontoiatri si oppone, affermando che chi ha diffuso terapie non scientifiche non può tornare in servizio. La questione riguarda la possibilità di reintegro per professionisti sospesi o radiati, con il divieto di ritorno per chi ha diffuso informazioni false o dannose.
Medici radiati durante la pandemia, un nuovo emendamento riapre la strada al reintegro. Ma l’Ordine dei medici e degli odontoiatri frena: chi ha diffuso terapie antiscientifiche non può tornare in corsia. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Medici radiati in pandemia, emendamento riapre al reintegro. LOrdine frena
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