Medici radiati in pandemia emendamento riapre al reintegro L’Ordine frena

Notizia in breve

Durante la pandemia, alcuni medici radiati sono stati reintegrati grazie a un nuovo emendamento approvato. Tuttavia, l’Ordine dei medici e degli odontoiatri si oppone, affermando che chi ha diffuso terapie non scientifiche non può tornare in servizio. La questione riguarda la possibilità di reintegro per professionisti sospesi o radiati, con il divieto di ritorno per chi ha diffuso informazioni false o dannose.