Medici di base a Santa Vittoria è scontro politico

A Santa Vittoria, durante la riunione del consiglio comunale, i consiglieri della lista di opposizione GualtiRinnova hanno annunciato che non parteciperanno alla seduta prevista. La decisione è stata comunicata in serata e riguarda la presenza in aula di fronte alle questioni in discussione. La seduta si svolge in un momento di tensione politica, con il tema dei medici di base al centro dello scontro tra le parti.

Gualtieri (Reggio Emilia), 30 aprile 2026 - I consiglieri della lista di opposizione GualtiRinnova in serata hanno annunciato la loro assenza dalla seduta del consiglio comunale. “Non è un atto di disimpegno, ma un grido di protesta contro una situazione che ha trasformato il diritto alla salute in un caos informativo senza precedenti”, dicono i consiglieri, definendo un “teatrino dell’assurdo” la questione sanità a Santa Vittoria. “Nelle ultime 48 ore noi e i cittadini di Santa Vittoria siamo stati travolti da notizie frammentarie e contraddittorie. Apprendiamo dalla stampai di una proroga del servizio medico per due pomeriggi a settimana. Una toppa che non risolve il problema strutturale di duemila residenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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