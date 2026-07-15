Durante il Med-Or Day 2026 a Roma, si è discusso del rafforzamento della presenza della NATO nel Mediterraneo, considerato un crocevia strategico. L'evento ha affrontato il futuro dell'Alleanza, il rapporto tra Stati Uniti e Europa e l'importanza del Mediterraneo nelle dinamiche di sicurezza e cooperazione internazionale. Sono stati analizzati i ruoli e le strategie di difesa nella regione.

Il futuro della NATO al Med-Or Day 2026 a Roma. ROMA (ITALPRESS) – Il Med-Or Day 2026, tenutosi a Roma, ha messo in luce temi cruciali come il futuro della NATO, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa e il ruolo strategico del Mediterraneo. Quest’iniziativa annuale, organizzata dalla Med-Or Italian Foundation, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, della diplomazia, delle imprese e del mondo accademico. L’obiettivo è affrontare le principali sfide geopolitiche nel Mediterraneo allargato. Tra i relatori di spicco, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO, ha sottolineato i progressi dell’Alleanza, dichiarando: “La NATO continua a produrre risultati: gli investimenti crescono e le capacità militari si potenziano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Med-Or Day: La Nato rafforza il Mediterraneo, crocevia strategico di sicurezza e cooperazione.

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